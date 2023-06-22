Сальдо: ВСУ ударили по мостам на границе Херсонской области и Крыма

«По предварительной оценке использовались английские ракеты Storm Shadow. На мостах повреждено дорожное покрытие», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Пострадавших нет, отмечает телеканал «360». Автомобильное движение между двумя регионами временно организовано по резервному маршруту.

Как отметил Сальдо, ВСУ хотят запугать местное население и посеять панику, «но у них этого сделать не получится». По словам врио губернатора, проезд транспорта по мостам восстановят в самом скором времени.

Ранее украинские войска обстреляли поселок Розовка в Запорожской области, один человек получил ранения, напоминает РЕН ТВ.

