СМИ: ВСУ обстреляли 10 снарядами село в Брянской области

Село Брахлов в Брянской области попало под украинский обстрел, сообщает Telegram-канал Shot.

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По информации СМИ, ВСУ выпустили 10 снарядов калибра 120 мм по населенному пункту. Уточняется, что обстрел продолжался около получаса.

Обстрел произошел около 6 утра. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений также нет, передает Shot.

Ранее стало известно, что армия Украины обстреляла поселок Озеряновка в ДНР, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Ирина Геращенко
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