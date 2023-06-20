СМИ: ВСУ обстреляли 10 снарядами село в Брянской области
20 июня 202309:39
Село Брахлов в Брянской области попало под украинский обстрел, сообщает Telegram-канал Shot.
По информации СМИ, ВСУ выпустили 10 снарядов калибра 120 мм по населенному пункту. Уточняется, что обстрел продолжался около получаса.
Обстрел произошел около 6 утра. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений также нет, передает Shot.
Ранее стало известно, что армия Украины обстреляла поселок Озеряновка в ДНР, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru