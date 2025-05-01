Траур объявили в Алёшкинском округе после гибели семи человек из-за удара ВСУ
Трёхдневный траур объявлен в Алёшкинском муниципальном округе Херсонской области. Об этом объявила местная администрация.
Уточняется, что траур по погибшим в результате удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по рынку в Алёшках, продлится с 1 по 3 мая 2025 года включительно.
«Выражаем глубокую скорбь по погибшим 1 мая в городе Алёшки. Соболезнуем родным и близким, потерявшим любимых людей», - говорится в сообщении.
Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в результате удара ВСУ по центральному рынку в Алёшках погибли не менее семи человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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