Сальдо: Ущерб от разрушения затопленных домов может превысить 1,5 млрд рублей
Ущерб от разрушения домов после затопления в результате разрушения Каховской ГЭС может превысить 1,5 миллиарда рублей, сообщил в Telegram врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Точные расчеты будут проведены после полного схода воды. Спасателям региона дано поручение обойти домохозяйства и подготовить передвижные помпы для откачивания воды.
Как отметил Сальдо, в области пройден пик подъема воды, наблюдается ее спад.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, сколько времени займет схождение воды из затопленных населенных пунктов Херсонской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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