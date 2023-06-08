Лукашенко назвал виновных в подрыве Каховской ГЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил украинские власти в разрушении Каховской ГЭС.
По его словам, ВСУ подорвали Каховскую ГЭС, чтобы скрыть три дня наступления. Лукашенко заявил, что Киев совершил диверсию на фоне неудач в ходе боевых действий.
Белорусский лидер упрекнул Соединенные Штаты в осторожной позиции касательно инцидента.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал подрыв сооружений Каховской ГЭС и последующее затопление значительных территорий «очередным террористическим преступлением киевского режима», пишет журнал «Профиль».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru