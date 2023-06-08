Лукашенко назвал виновных в подрыве Каховской ГЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил украинские власти в разрушении Каховской ГЭС.

Семьям погибших при разрушении Каховской ГЭС выплатят по миллиону рублей

По его словам, ВСУ подорвали Каховскую ГЭС, чтобы скрыть три дня наступления. Лукашенко заявил, что Киев совершил диверсию на фоне неудач в ходе боевых действий.

Белорусский лидер упрекнул Соединенные Штаты в осторожной позиции касательно инцидента.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал подрыв сооружений Каховской ГЭС и последующее затопление значительных территорий «очередным террористическим преступлением киевского режима», пишет журнал «Профиль».

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ФОТО: скриншот с видео / соцсети
ТЕГИ:ВСУВзрывГЭСАлександр Лукашенко

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