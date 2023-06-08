Аксенов назвал сроки схода воды после разрушения Каховской ГЭС

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, сколько времени займет схождение воды из затопленных населенных пунктов Херсонской области.

В Киеве заявили о критическом уровне воды в Каховском водохранилище

Аксенов отметил, что вода начинает отступать. Ситуация нормализуется в течение 10-14 дней, сказал глава республики в интервью телеканалу «Крым 24».

Политик заявил, что бороться с последствиями придется «очень долгое время».

Разрушение Каховской гидроэлектростанции произошло в ночь на 6 июня. Под водой оказались десятки населенных пунктов на обеих берегах Днепра.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо уточнил, что из зоны бедствия эвакуировали пять тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
ТЕГИ:Сергей АксеновХерсонЗатоплениеГЭС

Горячие новости

Все новости

партнеры