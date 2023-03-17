Сальдо сообщил о потоплении баржи с десантом ВСУ

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о потоплении баржи с украинским десантом, написал глава региона в своём Telegram-канале.

Сальдо заявил, что Херсон в обозримом будущем вернется под контроль России

По его словам, военнослужащие ВСУ пытались пересечь Каховское водохранилище и высадить десант на левобережье Днепра. Потери украинской армии составили порядка нескольких десятков человек, отметил Сальдо.

Он также сообщил, что подобные попытки ВСУ переправиться на другой берег Днепра происходят регулярно, однако российские силы контролируют Каховское водохранилище и Днепр. Глава региона подчеркнул, что все украинские плавсредства выявляются, большая часть из них уничтожается прямо на воде, а остальные спасаются бегством.

Ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что на правобережье Херсонской области сложилась гуманитарная катастрофа, люди там оказались «брошены» властями Украины.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:ВСУХерсонСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры