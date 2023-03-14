Глава Новой Каховки: Киев бросил жителей правобережья Херсонской области
На правобережье Херсонской области сложилась гуманитарная катастрофа, люди там оказались «брошены» властями Украины. Такое заявление сделал глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире канала «Россия 24».
Он отметил, что Киев приказывает обстреливать левый берег, чтобы «очернить российскую власть». По словам Леонтьева, власти хотят показать, «насколько плохо на левобережье».
Ранее, 8 марта, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что область усиливает противовоздушную оборону. Он отмечал, что система ПВО усиливается для минимизации обстрелов с украинской стороны, передает НСН.
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