Глава Новой Каховки: Киев бросил жителей правобережья Херсонской области

На правобережье Херсонской области сложилась гуманитарная катастрофа, люди там оказались «брошены» властями Украины. Такое заявление сделал глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире канала «Россия 24».

Сальдо заявил, что Херсон в обозримом будущем вернется под контроль России

Он отметил, что Киев приказывает обстреливать левый берег, чтобы «очернить российскую власть». По словам Леонтьева, власти хотят показать, «насколько плохо на левобережье».

Ранее, 8 марта, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что область усиливает противовоздушную оборону. Он отмечал, что система ПВО усиливается для минимизации обстрелов с украинской стороны, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияХерсон
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