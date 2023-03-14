Сальдо заявил, что Херсон в обозримом будущем вернется под контроль России

«Мое внутреннее ощущение такое: я хоть завтра готов вернуться в Херсон и начать его восстановление. Но есть все-таки такое понятие, как военная тайна. Я могу сказать только одно: это произойдет в обозримом будущем», — указал Сальдо.

Врио губернатора отметил, что украинские войска в городе теперь не опираются на поддержку оставшихся в Херсоне жителей. По словам Сальдо, ранее ожидавшие прихода ВСУ сейчас «призадумались» и увидели, «кто есть кто и кто как относится к людям»

Чиновник рассказал, что киевские власти не уверены в своей способности удержать Херсон, поэтому вывозят из города материальные ценности, разграбляют музеи, пытаются принуждать врачей переезжать в сторону запада Украины.

В феврале Сальдо заявлял, что Херсон в ближайшее время снова вернется под контроль РФ, напоминает Ura.ru.

