Сальдо заявил, что Херсон в обозримом будущем вернется под контроль России
Город Херсон может вернуться под контроль России в обозримом будущем, считает врио губернатора региона Владимир Сальдо. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
«Мое внутреннее ощущение такое: я хоть завтра готов вернуться в Херсон и начать его восстановление. Но есть все-таки такое понятие, как военная тайна. Я могу сказать только одно: это произойдет в обозримом будущем», — указал Сальдо.
Врио губернатора отметил, что украинские войска в городе теперь не опираются на поддержку оставшихся в Херсоне жителей. По словам Сальдо, ранее ожидавшие прихода ВСУ сейчас «призадумались» и увидели, «кто есть кто и кто как относится к людям»
Чиновник рассказал, что киевские власти не уверены в своей способности удержать Херсон, поэтому вывозят из города материальные ценности, разграбляют музеи, пытаются принуждать врачей переезжать в сторону запада Украины.
В феврале Сальдо заявлял, что Херсон в ближайшее время снова вернется под контроль РФ, напоминает Ura.ru.
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