Сальдо сообщил о 18 погибших на затопленных территориях Херсонской области

Уровень воды в населенных пунктах продолжает снижаться. В Алешках он составляет 0,1 метра, в Голой Пристани — 0,25 метра. В Новой Каховке вода держится на уровне пяти метров.



Ранее власти Украины сообщали, что на правом берегу Днепра в Херсонской области погибли 10 человек, еще два человека погибли в Николаевской области.

Накануне Сальдо в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что на восстановление Каховской гидроэлектростанции потребуется около 200 миллиардов рублей.

