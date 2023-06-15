Сальдо сообщил о 18 погибших на затопленных территориях Херсонской области
Число погибших при наводнении из-за разрушения Каховской ГЭС выросло до 18 человек. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, также были госпитализированы 93 человека.
После разрушения ГЭС и затопления территорий на левом берегу Днепра, который контролируется российской армией, из затопленных территорий были эвакуированы 7,5 тыс. человек.
Уровень воды в населенных пунктах продолжает снижаться. В Алешках он составляет 0,1 метра, в Голой Пристани — 0,25 метра. В Новой Каховке вода держится на уровне пяти метров.
Ранее власти Украины сообщали, что на правом берегу Днепра в Херсонской области погибли 10 человек, еще два человека погибли в Николаевской области.
Накануне Сальдо в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что на восстановление Каховской гидроэлектростанции потребуется около 200 миллиардов рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru