Сальдо сообщил о 18 погибших на затопленных территориях Херсонской области

Число погибших при наводнении из-за разрушения Каховской ГЭС выросло до 18 человек. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, также были госпитализированы 93 человека.

После разрушения ГЭС и затопления территорий на левом берегу Днепра, который контролируется российской армией, из затопленных территорий были эвакуированы 7,5 тыс. человек.

Балицкий: разрушение Каховской ГЭС не повлияет на работу ЗАЭС

Уровень воды в населенных пунктах продолжает снижаться. В Алешках он составляет 0,1 метра, в Голой Пристани — 0,25 метра. В Новой Каховке вода держится на уровне пяти метров.

Ранее власти Украины сообщали, что на правом берегу Днепра в Херсонской области погибли 10 человек, еще два человека погибли в Николаевской области.

Накануне Сальдо в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что на восстановление Каховской гидроэлектростанции потребуется около 200 миллиардов рублей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
ТЕГИ:ЗатоплениеХерсонГЭС

Горячие новости

Все новости

партнеры