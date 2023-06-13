Сальдо сообщил, что наводнение в Херсонской области слабеет
Наводнение в Херсонской области, произошедшее после разрушения Каховской ГЭС, слабеет. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.
По его данным, уровень воды в городе Алешки опустился до 0,4 метра, в Голой Пристани — до 0,34 метра. В Новой Каховке он держится на отметке 5 метров. Сальдо добавил, что вода ушла из 1,8 тысячи домов, однако остаются подтопленными 21,4 тысячи домов.
Ранее сегодня Херсонские власти заявляли, что из-за разрушения Каховской ГЭС погибли пот меньшей мере 17 человек, жертвы есть в Голой Пристани и в Алешках.
Ранее глава правительства региона Андрей Алексеенко сообщил, что из-за разрушения Каховской ГЭС ущерб подтопленным школам и детским садам, по предварительным данным, составляет в 5,1 миллиарда рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru