Сальдо сообщил, что наводнение в Херсонской области слабеет

По его данным, уровень воды в городе Алешки опустился до 0,4 метра, в Голой Пристани — до 0,34 метра. В Новой Каховке он держится на отметке 5 метров. Сальдо добавил, что вода ушла из 1,8 тысячи домов, однако остаются подтопленными 21,4 тысячи домов.

Ранее сегодня Херсонские власти заявляли, что из-за разрушения Каховской ГЭС погибли пот меньшей мере 17 человек, жертвы есть в Голой Пристани и в Алешках.

Ранее глава правительства региона Андрей Алексеенко сообщил, что из-за разрушения Каховской ГЭС ущерб подтопленным школам и детским садам, по предварительным данным, составляет в 5,1 миллиарда рублей.



