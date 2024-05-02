Минобороны России: Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
2 мая 202419:54
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что украинская сторона предприняла попытку атаки на регион в 19:20.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что за сутки ВС РФ уничтожили две боевые машины РСЗО HIMARS, цех ВСУ по производству ракет и боеприпасов, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru