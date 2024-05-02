Минобороны России: Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

Силы ПВО за сутки сбили 29 украинских беспилотников

Отмечается, что украинская сторона предприняла попытку атаки на регион в 19:20.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за сутки ВС РФ уничтожили две боевые машины РСЗО HIMARS, цех ВСУ по производству ракет и боеприпасов, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Белгородская областьУкраинаВСУПВО

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