Сальдо: Днепр почти вернулся в русло после разрушения Каховской ГЭС

Вода из Каховского водохранилища практически полностью вернулась в русло Днепра, сообщил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Также в беседе с ТАСС он сообщил, что ситуация на линии боевого соприкосновения полностью контролируется российскими войсками, которые пресекают любые попытки украинских военных форсировать Днепр.

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Ранее сегодня Сальдо сообщил, что из-за наводнения, спровоцированного разрушением Каховской ГЭС, в населенных пунктах на левом берегу Днепра погибли 25 человек, еще 17 пока не могут найти, они числятся пропавшими без вести.

Каховское водохранилище фактически прекратило существовать, заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. После разрушения Каховской ГЭС водохранилище стало руслом Днепра с мелкими заливами.


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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ГЭСНаводнениеХерсон

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