Сальдо: Днепр почти вернулся в русло после разрушения Каховской ГЭС

Ранее сегодня Сальдо сообщил, что из-за наводнения, спровоцированного разрушением Каховской ГЭС, в населенных пунктах на левом берегу Днепра погибли 25 человек, еще 17 пока не могут найти, они числятся пропавшими без вести.

Каховское водохранилище фактически прекратило существовать, заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. После разрушения Каховской ГЭС водохранилище стало руслом Днепра с мелкими заливами.



