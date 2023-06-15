Рогов заявил о фактическом прекращении существования Каховского водохранилища

Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование, заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости.

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После разрушения Каховской ГЭС водохранилище стало руслом Днепра с мелкими заливами.

«Водохранилищем его назвать уже сложно», - сказал Рогов.

Он также добавил, что подрыв ГЭС привел к масштабному сокращению зеркала водохранилища. В результате трагедии местной флоре и фауне был нанесен серьезный ущерб.

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ФОТО: РИА Новости
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