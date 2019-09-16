Сайт Росстата подвергся DDOS-атаке

16 сентября14:19

Новый сайт Росстата подвергся DDOS-атаке, сообщает РИА Новости. Хакерская атака была совершена в период с 10 до 12 утра в понедельник, в данный момент специалисты пытаются восстановить работоспособность ресурса.

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Отмечается, что пока экспертам не удалось установить страну, откуда была осуществлена атака на сайт.

На момент написания заметки доступ к сайту Росстата был невозможен.

Ранее 14 сентября ведомство перешло на новую версию сайта. Старая версия по-прежнему доступна, но перестала обновляться.

Напомним, в текущем году на сайт Генпрокуратуры было совершено 36 кибератак.

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ФОТО: flickr/Davide Restivo
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