Сайт Росстата подвергся DDOS-атаке

Отмечается, что пока экспертам не удалось установить страну, откуда была осуществлена атака на сайт.

На момент написания заметки доступ к сайту Росстата был невозможен.

Ранее 14 сентября ведомство перешло на новую версию сайта. Старая версия по-прежнему доступна, но перестала обновляться.

Напомним, в текущем году на сайт Генпрокуратуры было совершено 36 кибератак.

