На сайт Генпрокуратуры в 2019 году совершено 36 кибератак

12 сентября14:29

Генеральная прокуратура РФ в текущем году зафиксировала 36 кибератак на пользователей сайта надзорного ведомства, а также на интернет-приемную и другие пользовательские сервисы. Как пишет ТАСС, об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. При этом он отметил, что в основной своей массе атаки шли из Соединенных Штатов.

Как отмечает «ФедералПресс», официальный представитель Генпрокуратуры также отметил, что успешно реализованных атак на интернет-ресурс ведомства не выявлено.

Инсайдеры опаснее хакеров. Эксперт о взломах информационных систем

В июне стало известно, что интернет-ресурсы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки подверглись DDoS-атакам хакеров. Это произошло 31 мая и 1 июня. Отмечается, что хакерские атаки не повлияли на обработку результатов прошедших Единых государственных экзаменов.

Аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин в эфире НСН напомнил о практике перевода информации в электронный вид всеми государственными структурами и заявил о потенциальных целях на случай войны.


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ФОТО: РИА Новости
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