На сайт Генпрокуратуры в 2019 году совершено 36 кибератак

Генеральная прокуратура РФ в текущем году зафиксировала 36 кибератак на пользователей сайта надзорного ведомства, а также на интернет-приемную и другие пользовательские сервисы. Как пишет ТАСС, об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. При этом он отметил, что в основной своей массе атаки шли из Соединенных Штатов.

Как отмечает «ФедералПресс», официальный представитель Генпрокуратуры также отметил, что успешно реализованных атак на интернет-ресурс ведомства не выявлено.