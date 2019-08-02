«Большой брат» видит все через ваш смартфон
Лидер группы «Пилот» Илья Черт о рекомендациях Роскачества заклеивать камеры и микрофоны на мобильниках.
Заклеивать камеры и микрофоны всех своих мобильных устройств рекомендовало россиянам Роскачество. Хакеры и прочие кибермошенники не дремлют, а потому заклеивание камеры ноутбука уже давно не является паранойей, а входит в список обязательных мер предосторожности как, например, использование антивируса, - указывают специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества. Впрочем, для того, чтобы избежать взлома гаджета, одного заклеивания камеры и микрофона недостаточно. Наши гаджеты и так знают о нас гораздо больше, чем мы представляем: сбор информации через микрофон и камеру смартфоны не прекращают вне зависимости от настроек, в основном, для таргетирования рекламы. Но к запросам от мобильных приложений для доступа к тем или иным функциям стоит относиться с осторожностью. Это касается их доступа к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, - отмечает Роскачество.
Обычным людям беспокоиться особо не о чем, про них и так все знают те, кому следует, - заметил в эфире НСН лидер группы «Пилот» Илья Черт. Сам он утверждает, что ему скрывать нечего.
«Меня не очень сильно пугают хакеры. Наверное, стоит беспокоиться людям, у которых какие-то миллионы где-то и которые ворочают этими миллионами и какими-то криминальными ситуациями. А про обычного гражданина наша разведка и так все знает».
Тем не менее, здравые меры предосторожности никому не помешают, - полагает музыкант. К примеру, Илья Черт признался, что не пользуется функцией оплаты покупок с помощью смартфона.
«Какие-то важные вещи не стоит держать в мобильнике и в компьютере. На бумажке, где-то в сейфе дома и так далее, это уже давно всем понятно. Я, например, предпочитаю не ставить программу, чтобы расплачиваться телефоном, как многие делают. Потому что это действительно опасно. А так, просто держи все пароли и всю важную информацию на бумаге, как и раньше, вот и все».
Большинство в принципе уже может забыть, что такое приватность, тайна личной жизни, - уверен Илья Черт. Отсюда вывод: регресс неизбежен, и мы вернемся к тому, что все важные сведения будем доверять только бумаге.
«Те люди, которые живут в так называемом цивилизованном мире, в больших городах и связаны с системой, государством и так далее, они и так все на виду, потому что программа «Скай вью», которая позволяет влезть в ваш компьютер, я думаю, что она уже много лет на вооружении разведслужб, и они могут в любую секунду, в любой момент залезть в ваш компьютер так, что вы этого не почуете и не поймете. Поэтому содержание ваших компьютеров давно известно тем людям, которые в этом заинтересованы действительно, в вопросах государственной безопасности. А хакеры, действительно, все больше умнеют, из технологии совершенствуются, поэтому, я думаю, мы все равно придем к тому, что всю важную информацию люди будут по старинке хранить на бумажных носителях».
Заклеите вы камеру или нет, неважно: «большой брат» все равно видит вас…
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