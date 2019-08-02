«Большой брат» видит все через ваш смартфон

Заклеивать камеры и микрофоны всех своих мобильных устройств рекомендовало россиянам Роскачество. Хакеры и прочие кибермошенники не дремлют, а потому заклеивание камеры ноутбука уже давно не является паранойей, а входит в список обязательных мер предосторожности как, например, использование антивируса, - указывают специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества. Впрочем, для того, чтобы избежать взлома гаджета, одного заклеивания камеры и микрофона недостаточно. Наши гаджеты и так знают о нас гораздо больше, чем мы представляем: сбор информации через микрофон и камеру смартфоны не прекращают вне зависимости от настроек, в основном, для таргетирования рекламы. Но к запросам от мобильных приложений для доступа к тем или иным функциям стоит относиться с осторожностью. Это касается их доступа к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, - отмечает Роскачество.

Обычным людям беспокоиться особо не о чем, про них и так все знают те, кому следует, - заметил в эфире НСН лидер группы «Пилот» Илья Черт. Сам он утверждает, что ему скрывать нечего.