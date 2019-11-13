Садальский признался, что знал о склонностях историка-потрошителя

13 ноября 201910:17

Известный российский актёр Станислав Садальский заявил, что о нездоровом отношении к своим студентам со стороны историка Олега Соколова было известно уже давно. Об этом он заявил в публикации на странице Instagram. Актер напомнил, что доцент СПбГУ и раньше грубо относился к своим ученикам, вплоть до избиения и угроз.

Найдено видео танца доцента Соколова с убитой им аспиранткой

В частности, Садальский напомнил, что полтора года назад в ЖЖ он делился видео Евгения Понасенкова об ученом, его долгих судах с ним, а также об истязании другой студентки, которое произошло 11 лет назад. Тогда Соколов пытал девушку и угрожал, что убьет ее, однако дело до суда так и не дошло, несмотря на написанное заявление в полицию.

Ранее НСН писала, что Соседка бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, который обвиняется в убийстве своей студентки, рассказала о ссоре, свидетельницей которой она стала незадолго до трагедии. Она сообщила, что смогла частично услышать, что происходило в квартире у соседа.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
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