Рядом с проезжей частью в Туле нашли элементы БПЛА

Элементы БПЛА обнаружены в Туле после отражения беспилотной атаки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Тульской области Дмитрий Миляев.

Как отметил губернатор, ночью в регионе уничтожили четыре украинских дрона. Повреждений инфраструктуры нет, никто не пострадал.

«В Туле, в районе дома 56 по улице Кутузова, рядом с проезжей частью, обнаружены элементы БПЛА... Движение транспортных средств по улице Кутузова на участке от улицы Вильямса до улицы Карпинского ограничено, организованы пути объезда», - отметил Миляев.

Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью над территорией России нейтрализовали 98 беспилотников ВСУ, в том числе четыре - над Тульской областью.

