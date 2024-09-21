Руденя: Никто не пострадал при падении обломков беспилотников в Тверской области

По его словам, сейчас на месте ЧП работают специалисты Минобороны России. Глава регион сообщил, что основные этапы работы завершаться в течение двух часов.



Руденя добавил, что население в городе Торопце не эвакуируют.



Ранее временно было перекрыто движение на федеральной трассе М-9 «Балтия», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Сейчас оно восстановлено.

