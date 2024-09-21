Руденя: Никто не пострадал при падении обломков беспилотников в Тверской области
21 сентября 202413:59
В результате падения обломков беспилотников в Тверской области никто не пострадал, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
По его словам, сейчас на месте ЧП работают специалисты Минобороны России. Глава регион сообщил, что основные этапы работы завершаться в течение двух часов.
Руденя добавил, что население в городе Торопце не эвакуируют.
Ранее временно было перекрыто движение на федеральной трассе М-9 «Балтия», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Сейчас оно восстановлено.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru