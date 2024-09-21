Руденя: Никто не пострадал при падении обломков беспилотников в Тверской области

В результате падения обломков беспилотников в Тверской области никто не пострадал, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

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По его словам, сейчас на месте ЧП работают специалисты Минобороны России. Глава регион сообщил, что основные этапы работы завершаться в течение двух часов.

Руденя добавил, что население в городе Торопце не эвакуируют.

Ранее временно было перекрыто движение на федеральной трассе М-9 «Балтия», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Сейчас оно восстановлено.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:СпецоперацияОбстрелУкраинаВСУБеспилотникиТверская Область

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