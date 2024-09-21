В Тверской области после атаки БПЛА перекрыли участок трассы М-9
В Тверской области на федеральной трассе М-9 «Балтия» временно перекрыли движение. Об этом сообщили в управлении федеральных автомобильных дорог «Россия».
Движения не было на участке с 322 км до 420 км. По данным издания «Tvernews», автомобилисты не могли проехать от населенного пункта Кунья до Нелидово. При этом в 11:32 часов по московскому времени губернатор Тверской области Игорь Руденя объявил о снятии ограничений.
Трасса «Балтия», в которую входит Новорижское шоссе, затрагивает участок дороги от МКАД до границы с Латвией. М-9 проходит через Подмосковье, Тверскую и Псковскую области.
До этого губернатор Руденя рассказал, что на юго-западе Тверской области были сбиты украинские беспилотники.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что после атаки украинских беспилотников по Тверской области 21 сентября эвакуировали пассажиров ж/д станции Старая Торопа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru