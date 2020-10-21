Росздравнадзор проверит сообщения о смерти больных COVID-19 на ИВЛ в Ростове-на-Дону
Росздравнадзор проведёт проверку по факту смерти в Ростове-на-Дону 13 пациентов с коронавирусом, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Такое поручение дал глава Министерства здравоохранения РФ Михаила Мурашко, сообщает RT.
По данным СМИ, пациенты скончались от нехватки кислорода. Журналисты со ссылкой на источники сообщили, что ЧП произошло 12 октября из-за того, что кислорода в местной больнице не было в течение двух часов.
Ранее Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям отправило в утиль 45 российских аппаратов ИВЛ, поставленных в апреле рамках гуманитарного обмена. Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире НСН назвал такое решение США недружественным шагом.
«Если не используешь сам, то верни обратно. Тем более пандемия не закончилась, потребность в аппаратах будет долго сохраняться» - сказал он.
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