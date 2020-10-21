Росздравнадзор проверит сообщения о смерти больных COVID-19 на ИВЛ в Ростове-на-Дону

По данным СМИ, пациенты скончались от нехватки кислорода. Журналисты со ссылкой на источники сообщили, что ЧП произошло 12 октября из-за того, что кислорода в местной больнице не было в течение двух часов.

Ранее Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям отправило в утиль 45 российских аппаратов ИВЛ, поставленных в апреле рамках гуманитарного обмена. Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире НСН назвал такое решение США недружественным шагом.

«Если не используешь сам, то верни обратно. Тем более пандемия не закончилась, потребность в аппаратах будет долго сохраняться» - сказал он.

