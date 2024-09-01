Беспилотники пытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье

В ночь на 1 сентября была предпринята попытка атаки Вооруженными силами Украины тремя беспилотниками территории Каширской ГРЭС в Подмосковье, сообщил в Telegram глава городского округа Кашира Михаил Шувалов.

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По его словам, жертв и разрушений нет, пожара не последовало. Отмечается, что электроэнергия исправно подается абонентам. На месте работают оперативные службы.

Ранее под Москвой сбили несколько беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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