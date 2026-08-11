Над регионами России сбили 396 украинских дронов

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России почти 400 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.

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«С 20.00 мск 10 августа до 8.00 мск 11 августа... перехвачены и уничтожены 396 украинских беспилотных летательных аппаратов», - заявили в ведомстве.

Военные сбили дроны в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Оренбургской, Орловской областях. Кроме того, БПЛА ликвидировали над Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом и Крымом.

Накануне над Россией перехватили и уничтожили 215 украинских дронов, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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