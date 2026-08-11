Над регионами России сбили 396 украинских дронов
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России почти 400 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.
«С 20.00 мск 10 августа до 8.00 мск 11 августа... перехвачены и уничтожены 396 украинских беспилотных летательных аппаратов», - заявили в ведомстве.
Военные сбили дроны в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Оренбургской, Орловской областях. Кроме того, БПЛА ликвидировали над Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом и Крымом.
Накануне над Россией перехватили и уничтожили 215 украинских дронов, пишет Ura.ru.
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