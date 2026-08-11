Над регионами России сбили 396 украинских дронов

Более 80% путей трамваев в Москве отделили от автомобильного движения Студенты после уведомления на mos.ru могут продлить карту москвича без перевыпуска Расписание поездов Горьковского и Киевского направлений МЖД изменится с 14 августа Детский велофестиваль пройдет в Москве 5 сентября Гроза и сильный ветер ожидаются в столице до 12 августа