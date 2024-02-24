Российские средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью
24 февраля 202416:05
Российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник нал территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.
По данным российского оборонного ведомства, инцидент произошел около 15:00.
Ранее МО РФ сообщило, что российская система ПВО за сутки уничтожила два самолета МиГ-29 ВСУ, бомбу JDAM, два снаряда HIMARS и 92 украинских беспилотника, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru