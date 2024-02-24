Российские средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью

Российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник нал территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

Дежурные силы ПВО сбили беспилотник в Белгородской области

По данным российского оборонного ведомства, инцидент произошел около 15:00.

Ранее МО РФ сообщило, что российская система ПВО за сутки уничтожила два самолета МиГ-29 ВСУ, бомбу JDAM, два снаряда HIMARS и 92 украинских беспилотника, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ВСУУкраинаБелгородская областьПВО

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