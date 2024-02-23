Дежурные силы ПВО сбили беспилотник в Белгородской области

В Белгородской области пресечена попытка террористической атаки со стороны Украины, сообщило Министерство обороны РФ.

Минобороны: ПВО уничтожила два беспилотника над Курской областью

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», - заявили в ведомстве.

Отмечается, что беспилотник уничтожили около 21:30 мск.

В пятницу в Каневском районе Краснодарского края около 20:00 упал беспилотник. На месте началось возгорание камыша на площади 250 квадратных метров. Пострадавших и разрушений нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Белгородская областьМинобороны РФ

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