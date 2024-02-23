Дежурные силы ПВО сбили беспилотник в Белгородской области
23 февраля 202422:44
В Белгородской области пресечена попытка террористической атаки со стороны Украины, сообщило Министерство обороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», - заявили в ведомстве.
Отмечается, что беспилотник уничтожили около 21:30 мск.
В пятницу в Каневском районе Краснодарского края около 20:00 упал беспилотник. На месте началось возгорание камыша на площади 250 квадратных метров. Пострадавших и разрушений нет, передает «Радиоточка НСН».
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- Дежурные силы ПВО сбили беспилотник в Белгородской области
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru