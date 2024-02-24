Российские средства ПВО за сутки сбили два самолета МиГ-29 ВСУ
Российская система ПВО за сутки уничтожила два самолета МиГ-29 ВСУ, бомбу JDAM, два снаряда HIMARS и 92 украинских беспилотника, сообщили в российском Минобороны.
В оборонном ведомстве также отметили, что на авдеевском направлении российские военные уничтожили порядка 425 военных ВСУ, три танка и 10 боевых бронированных машин.
Отмечается, что на херсонском направлении украинская сторона потеряла систему М777, установку Гвоздика и гаубицу д-30.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что захват Авдеевки был сложной задачей, так как размещенный там укрепрайон ВСУ создавался на протяжении не одного года, отмечает «Радиоточка НСН».
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