В оборонном ведомстве также отметили, что на авдеевском направлении российские военные уничтожили порядка 425 военных ВСУ, три танка и 10 боевых бронированных машин.

Отмечается, что на херсонском направлении украинская сторона потеряла систему М777, установку Гвоздика и гаубицу д-30.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что захват Авдеевки был сложной задачей, так как размещенный там укрепрайон ВСУ создавался на протяжении не одного года, отмечает «Радиоточка НСН».

