Российские средства ПВО за сутки сбили два самолета МиГ-29 ВСУ

Российская система ПВО за сутки уничтожила два самолета МиГ-29 ВСУ, бомбу JDAM, два снаряда HIMARS и 92 украинских беспилотника, сообщили в российском Минобороны.

«Огненный ад!»: Зачистка Авдеевки и Крынок поставила точку в контрнаступлении ВСУ

В оборонном ведомстве также отметили, что на авдеевском направлении российские военные уничтожили порядка 425 военных ВСУ, три танка и 10 боевых бронированных машин.

Отмечается, что на херсонском направлении украинская сторона потеряла систему М777, установку Гвоздика и гаубицу д-30.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что захват Авдеевки был сложной задачей, так как размещенный там укрепрайон ВСУ создавался на протяжении не одного года, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Павел Львов
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраинаПВОМиг-29

Горячие новости

Все новости

партнеры