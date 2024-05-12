ВСУ обстреляли Скадовск Херсонской области ракетами HIMARS

Украинские войска нанесли удар по городу Скадовску Херсонской области ракетами реактивной системы залпового огня HIMARS, написал в своем Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.

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По его словам, две ракеты сбили, одна взорвалась рядом со станцией технического обслеживания автомобилей. Медики оказывают помощь пострадавшим.

«Из-за террористического удара противника часть города частично осталась без света и воды», - отметил губернатор.

Ранее один человек погиб в результате обстрела села Казачьи Лагеря Херсонской области со стороны Украины. При попадании в автомобиль погиб один человек, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:РакетыУкраинаХерсон

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