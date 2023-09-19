Российские силы ПВО сбили четыре украинские ракеты в небе над Мелитополем
Российские средства ПВО уничтожили четыре украинские ракеты в небе над Мелитополем, сообщили в оперативных службах региона.
В воскресенье силы ПВО сбили два беспилотника над юго-западной частью Крыма. Пострадавших и разрушений нет, сообщает RT.
Ранее, 17 сентября, Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВС РФ отразили атаку ВСУ в районе запорожского села Работино. Отмечалось, что потери ВСУ в ходе неудачного наступления составили до 140 военных, передает «Свободная пресса».
Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что украинские власти готовы отправить людей в другие страны для поиска своих беженцев. Это необходимо с тем, чтобы вернуть их в страну и посылать на поле боя. «На Украине почти ничего не осталось», — заявил эксперт. Киев оказывает давление на Польшу, чтобы получить разрешение на отправку туда людей, которые будут искать и задерживать молодых украинцев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru