В воскресенье силы ПВО сбили два беспилотника над юго-западной частью Крыма. Пострадавших и разрушений нет, сообщает RT.

Ранее, 17 сентября, Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВС РФ отразили атаку ВСУ в районе запорожского села Работино. Отмечалось, что потери ВСУ в ходе неудачного наступления составили до 140 военных, передает «Свободная пресса».



Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что украинские власти готовы отправить людей в другие страны для поиска своих беженцев. Это необходимо с тем, чтобы вернуть их в страну и посылать на поле боя. «На Украине почти ничего не осталось», — заявил эксперт. Киев оказывает давление на Польшу, чтобы получить разрешение на отправку туда людей, которые будут искать и задерживать молодых украинцев.

