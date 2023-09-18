Минобороны: ВСУ потеряли 55 военных в районе Вербового Запорожской области

Отмечается, что российская армия также уничтожила в течение последних суток на Херсонском направлении свыше 80 украинских военнослужащих, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30.

Ранее, 17 сентября, Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВС РФ отразили атаку ВСУ в районе запорожского села Работино. Отмечалось, что потери ВСУ в ходе неудачного наступления составили до 140 военных, передает «Радиоточка НСН».

