Минобороны: ВСУ потеряли 55 военных в районе Вербового Запорожской области
Российские военные на Запорожском направлении нанесли удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ) у Вербового, уничтожено до 55 военных и девять единиц техники, включая одну американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.
Отмечается, что российская армия также уничтожила в течение последних суток на Херсонском направлении свыше 80 украинских военнослужащих, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30.
Ранее, 17 сентября, Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВС РФ отразили атаку ВСУ в районе запорожского села Работино. Отмечалось, что потери ВСУ в ходе неудачного наступления составили до 140 военных, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru