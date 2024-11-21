Российские прокуроры заявили иски к дропперам почти на миллиард рублей
Прокуроры в текущем году направили в суды свыше восьми тысяч исков к владельцам счетов (так называемые дропперы), на которые киберпреступники переводили похищенные деньги, сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере информационных технологий и защиты информации Генпрокуратуры РФ Олег Кипкаев.
По его словам, иски были поданы для взыскания порядка миллиарда рублей.
Кипкаев со ссылкой на данные Росфинмониторинга добавил, что в 2023-2024 годах порядка 170 тысяч подростков стали участниками сомнительных финансовых операций, а общая сумма таких сделок превысила 75 миллиардов рублей. В каждой из них использовались платежные финансовые инструменты, которые были оформлены на несовершеннолетних.
Ранее шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн в разговоре с НСН отметил, что запрет отправки SMS во время звонка для борьбы с мошенниками будет сложно реализовать на практике, злоумышленников это не остановит, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru