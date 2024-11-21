Российские прокуроры заявили иски к дропперам почти на миллиард рублей

Прокуроры в текущем году направили в суды свыше восьми тысяч исков к владельцам счетов (так называемые дропперы), на которые киберпреступники переводили похищенные деньги, сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере информационных технологий и защиты информации Генпрокуратуры РФ Олег Кипкаев.

По его словам, иски были поданы для взыскания порядка миллиарда рублей.