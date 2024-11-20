«Дело не в SMS»: Борьбу с мошенниками призвали возложить на мобильных операторов
Леонтий Букштейн заявил НСН, что именно работа операторов приводит к тому, что пользователи меньше попадаются на мошеннические схемы.
Запрет отправки SMS во время звонка для борьбы с мошенниками будет сложно реализовать на практике, злоумышленников это не остановит, заявил шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн в разговоре с НСН.
Минцифры предложило запретить отправку SMS во время звонка. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев. По его словам, можно выстроить механизм так, чтобы сообщения приходили уже после разговора. Отмечается, что данная норма должна предотвратить возможное мошенничество и передачу конфиденциальных данных - к примеру, раскрытие полученных на телефон кодов от входа в банк или сервис «Госуслуги». Букштейн отметил, что такой практики не было, процесс сложно реализовать.
«С организационной точки зрения это сложно сделать, кто будет слушать эти указания? Если это мошенники, которые хотят подкинуть ссылку, пока вы отвлечены разговором, какое им дело до закона? Как накажут тех, кто шлет смс во время разговора, как их вычислить? Проблема здесь с реализацией. Наши мошенники очень изобретательны сегодня, хотя люди уже не так бездумно кликают, как два года ранее. Подрастающее поколение обмануть гораздо сложнее. Такой практики вмешиваться в технологический процесс не было, видимо, ситуация вынуждает», - отметил он.
В связи с этим Букштейн подчеркнул, что наиболее эффективно с мошенниками могут бороться мобильные операторы, которые уже маркируют подозрительные звонки.
«Я думаю, что здесь все-таки оператор должен вести работу. Оператор может предупреждать, маркировать звонки. Если спам, то оператор и об этом предупреждает. По нашим данным, именно работа операторов приводит к тому, что пользователи меньше ведутся на мошеннические схемы. Для граждан есть очень простой способ проверить, мошенники вам звонят или нет – просто перезвонить. Ваш звонок уже не может быть перехвачен в массовом порядке, поэтому никаких сообщений с ложными кодами уже можно избежать. Всегда проверяйте всю информацию, перезванивая», - подытожил собеседник НСН.
Чаще всего мошенников интересуют такие персональные данных, как номера телефонов, информация о банковских счетах и о регистрации транспортных средств, при этом мошенники уже составили типичный портрет потенциального «клиента», заявил ранее генеральный директор IT-компании Zecurion Алексей Раевский «Радиоточке НСН».
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