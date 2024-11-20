Мошенники украли у россиян более 30 млн рублей с помощью розыгрыша призов

После перехода по вредоносной ссылке, человеку предлагали открыть коробочки с призами, а после третий попытки ему якобы попадался крупный приз. Тогда жертве предлагали ввести персональные данные, чтобы его получить. Далее происходит стандартная мошенническая схема.

Ранее также стало известно, что мошенники начали взламывать аккаунты россиян на «Госуслугах» под предлогом подарков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

