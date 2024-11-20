Мошенники украли у россиян более 30 млн рублей с помощью розыгрыша призов
Злоумышленники на распродажах ноября похитили у россиян 30,1 млн рублей с помощью фейковых лотерей и розыгрышей, заявил старший аналитик Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Мария Синицына. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Эксперты выяснили, что мошенники заманивали жертв рекламными сообщениями о фейковых лотереях с обещанием айфонов и денежных призов. Все рассылки были якобы от крупных розничных сетей, маркетплейсов и блогеров.
После перехода по вредоносной ссылке, человеку предлагали открыть коробочки с призами, а после третий попытки ему якобы попадался крупный приз. Тогда жертве предлагали ввести персональные данные, чтобы его получить. Далее происходит стандартная мошенническая схема.
Ранее также стало известно, что мошенники начали взламывать аккаунты россиян на «Госуслугах» под предлогом подарков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru