Предварительные итоги расследования крушения самолета в Иране появятся в субботу

Предварительные итоги расследование по крушению украинского самолета в Иране будут оглашены на встрече представителей разных стран в субботу. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на иранское агентство Fars.

Как сообщили агентству источники, до завершения встречи 11 января любая информация об авиакатастрофе не имеет официальный характер.

Самолет, следовавший рейсом Тегеран-Киев, потерпел крушение почти сразу после взлета. Все находившиеся на борту 176 человек погибли. Ранее сегодня сообщалось о последнем диалоге с пилотами перед крушением.

