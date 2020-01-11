Предварительные итоги расследования крушения самолета в Иране появятся в субботу
Предварительные итоги расследование по крушению украинского самолета в Иране будут оглашены на встрече представителей разных стран в субботу. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на иранское агентство Fars.
Как сообщили агентству источники, до завершения встречи 11 января любая информация об авиакатастрофе не имеет официальный характер.
Самолет, следовавший рейсом Тегеран-Киев, потерпел крушение почти сразу после взлета. Все находившиеся на борту 176 человек погибли. Ранее сегодня сообщалось о последнем диалоге с пилотами перед крушением.
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