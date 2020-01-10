Стали известны подробности диалога с пилотами «Боинга» перед крушением
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал подробности последней связи диспетчеров с пилотами потерпевшего крушение в Иране «Боинга».
Как пишет РБК, Пристайко заявил, что пилоты до последнего не информировали о каких-либо неполадках. По словам министра, пилоты перед крушением сообщили, что полет проходит штатно, однако перед катастрофой лайнер резко сменил курс.
Авиакатастрофа с лайнером «Международных авиалиний Украины» произошла 8 января. Самолет со 176 пассажирами на борту направлялся из Тегерана в Киев. Все находившиеся на борту люди погибли.
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