Российская ПВО сбила два дрона ВСУ в Херсонской области

Ранее российские военные сбили над территорией бывшего Каховского водохранилища беспилотник Primoco One производства Чехии стоимостью 550 тысяч евро.

Дрон передали для изучения военным специалистам. Летательный аппарат двигался со стороны города Запорожье в сторону Энергодара. Он был сбит из ПЗРК. БПЛА упал на территории бывшего Каховского водохранилища. При этом территория от берега заминирована украинскими военными и обстреливается.

До этого система ПВО перехватила два украинских беспилотника над Брянском, сообщает RT.

