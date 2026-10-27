«Если отвесят больше»: Тактаров назвал условие проведения турнира UFC в России
Проведение турнира UFC в России будет зависеть не сколько от желания руководства организации, сколько от суммы, заявил НСН Олег Тактаров.
Если UFC все же решит провести турнир в России, зрителям вряд ли стоит ждать кассовых боев, а сама организация шоу будет зависть от щедрости российского бизнеса, сказал НСН первый российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), актёр Олег Тактаров.
Президент UFC Дана Уайт допустил проведение турнира под эгидой организации в России. Уайт заявил, что сейчас в этом есть смысл, но уточнил, что официальных переговоров по данному вопросу пока не велось. Турниры UFC проводились в России трижды: в сентябре 2018-го и апреле и ноябре 2019 года. По мнению Тактарова, возможность проведения шоу в РФ будет зависеть не сколько от желания руководства UFC, сколько от суммы, которую российские организаторы смогут предложить.
«Если кто-то из наших бизнесменов отвесит им [UFC] больше, чем арабы, то проведут в России. Там все очень просто. Как и при варианте с Ближним Востоком, трансляция из России на Америку будет так же организована, в то же время. Это явно не будут самые кассовые бои, а будет, образно говоря, один залетный англичанин. То есть, образно, на всякий случай они в турнир в РФ впихнут какого-то парня, который не очень популярен в Америке, Бразилии и Канаде, где основные деньги, и этот англичанин выиграет у узбека. Так они вырастят новую звезду для собирания денег на Британских островах», – сказал Тактаров.
По словам собеседника НСН, если Уайт решится на проведение турнира в России, вряд ли ему стоит опасаться давления со стороны акционеров UFC.
«Если я вложил деньги, а человек для меня зарабатывает, то я не буду сильно влезать в его дела. Вот, например, Марк Уолдберг занимается кино. Но в какой-то момент увидел, что UFC идет вверх, и успел вложиться. Я не думаю, что он будет влезать конкретно в дела Уайта», – поделился Тактаров.
Ранее российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян защитил чемпионский титул UFC в легчайшем весе. Как передавала «Радиоточка НСН», он победил бойца Мераба Двалишвили на турнире UFC 333 в Абу-Даби.
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