«Если кто-то из наших бизнесменов отвесит им [UFC] больше, чем арабы, то проведут в России. Там все очень просто. Как и при варианте с Ближним Востоком, трансляция из России на Америку будет так же организована, в то же время. Это явно не будут самые кассовые бои, а будет, образно говоря, один залетный англичанин. То есть, образно, на всякий случай они в турнир в РФ впихнут какого-то парня, который не очень популярен в Америке, Бразилии и Канаде, где основные деньги, и этот англичанин выиграет у узбека. Так они вырастят новую звезду для собирания денег на Британских островах», – сказал Тактаров.

По словам собеседника НСН, если Уайт решится на проведение турнира в России, вряд ли ему стоит опасаться давления со стороны акционеров UFC.

«Если я вложил деньги, а человек для меня зарабатывает, то я не буду сильно влезать в его дела. Вот, например, Марк Уолдберг занимается кино. Но в какой-то момент увидел, что UFC идет вверх, и успел вложиться. Я не думаю, что он будет влезать конкретно в дела Уайта», – поделился Тактаров.

Ранее российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян защитил чемпионский титул UFC в легчайшем весе. Как передавала «Радиоточка НСН», он победил бойца Мераба Двалишвили на турнире UFC 333 в Абу-Даби.

