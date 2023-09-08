Российские военные сбили на Украине чешский дрон стоимостью 550 тысяч евро
Военные России сбили над территорией бывшего Каховского водохранилища беспилотник Primoco One производства Чехии стоимостью 550 тысяч евро, сообщает РИА Новости.
Дрон передали для изучения военным специалистам. Летательный аппарат двигался со стороны города Запорожье в сторону Энергодара. Он был сбит из ПЗРК. БПЛА упал на территории бывшего Каховского водохранилища. При этом территория от берега заминирована украинскими военными и обстреливается.
Чтобы достать дрон, пришлось до него добираться ползком, потому что почва не выдерживает веса человека. В итоге удалось собрать все части, в том числе двигатель, и доставить в расположение.
Ранее система ПВО перехватила два украинских беспилотника над Брянском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянку обвинили в госизмене за фото военных эшелонов
- Российские военные сбили на Украине чешский дрон стоимостью 550 тысяч евро
- СМИ: на Украине приближается коммунальный коллапс из-за проблем с газом
- Бербок заявила, что крылатые ракеты Taurus невозможно быстро поставить Киеву
- Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: в ВСУ обсуждают ликвидацию Зеленского
- Пхеньян спустил на воду новую АПЛ
- СМИ: вертолеты Ка-52 стали кошмаром для ВСУ
- МИД РФ: возможно создание единой валюты БРИКС в будущем
- «МТС банк»: утечка данных клиентов могла быть на стороне
- Маск отреагировал на сообщения об ограничении работы Starlink возле Крыма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru