Российские военные сбили на Украине чешский дрон стоимостью 550 тысяч евро

Дрон передали для изучения военным специалистам. Летательный аппарат двигался со стороны города Запорожье в сторону Энергодара. Он был сбит из ПЗРК. БПЛА упал на территории бывшего Каховского водохранилища. При этом территория от берега заминирована украинскими военными и обстреливается.

Чтобы достать дрон, пришлось до него добираться ползком, потому что почва не выдерживает веса человека. В итоге удалось собрать все части, в том числе двигатель, и доставить в расположение.

Ранее система ПВО перехватила два украинских беспилотника над Брянском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

