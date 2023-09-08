Российские военные сбили на Украине чешский дрон стоимостью 550 тысяч евро

Военные России сбили над территорией бывшего Каховского водохранилища беспилотник Primoco One производства Чехии стоимостью 550 тысяч евро, сообщает РИА Новости.

Беспилотник сбили из стрелкового оружия в Белгородской области

Дрон передали для изучения военным специалистам. Летательный аппарат двигался со стороны города Запорожье в сторону Энергодара. Он был сбит из ПЗРК. БПЛА упал на территории бывшего Каховского водохранилища. При этом территория от берега заминирована украинскими военными и обстреливается.

Чтобы достать дрон, пришлось до него добираться ползком, потому что почва не выдерживает веса человека. В итоге удалось собрать все части, в том числе двигатель, и доставить в расположение.

Ранее система ПВО перехватила два украинских беспилотника над Брянском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:СпецоперацияБеспилотникиУкраина

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