Зеленский пожаловался Сунаку о слабой ПВО в Одесской области
В Одесской области слабый комплекс противовоздушной обороны, он нуждается в усилении, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой правительства Великобритании Риши Сунаком, сообщается на сайте президента Украины.
По словам главы государства, Киев нуждается в помощи партнеров для усиления ПВО области.
Отмечается, что в ходе беседы политики обсудили контрнаступление Украины, текущие военные потребности Киева, а также последствия блокады зернового коридора для Украины и всего мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru