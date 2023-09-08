Зеленский пожаловался Сунаку о слабой ПВО в Одесской области

По словам главы государства, Киев нуждается в помощи партнеров для усиления ПВО области.

Отмечается, что в ходе беседы политики обсудили контрнаступление Украины, текущие военные потребности Киева, а также последствия блокады зернового коридора для Украины и всего мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

