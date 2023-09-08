Зеленский пожаловался Сунаку о слабой ПВО в Одесской области

В Одесской области слабый комплекс противовоздушной обороны, он нуждается в усилении, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой правительства Великобритании Риши Сунаком, сообщается на сайте президента Украины.

Риши Сунак объявил о помощи Украине со стороны Великобритании, МВФ, G7 и Всемирного банка

По словам главы государства, Киев нуждается в помощи партнеров для усиления ПВО области.

Отмечается, что в ходе беседы политики обсудили контрнаступление Украины, текущие военные потребности Киева, а также последствия блокады зернового коридора для Украины и всего мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Сунака
ТЕГИ:СпецоперацияПВОВеликобританияУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры