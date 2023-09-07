Система ПВО перехватила два украинских беспилотника над Брянском

Вечером 7 сентября пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку на территории России, отметила пресс-служба оборонного ведомства.

«Дежурными средствами ПВО над Брянском перехвачены два беспилотных летательных аппарата, один из которых уничтожен в воздухе», - заявили в Минобороны.

В Волгоградской области в четверг перехватили и нейтрализовали украинский беспилотник. Пострадавших и разрушений нет, передает «Радиоточка НСН».

