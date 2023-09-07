Система ПВО перехватила два украинских беспилотника над Брянском
Российские силы противовоздушной обороны перехватили два украинских дрона самолетного типа над Брянском, сообщило Минобороны РФ.
Вечером 7 сентября пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку на территории России, отметила пресс-служба оборонного ведомства.
«Дежурными средствами ПВО над Брянском перехвачены два беспилотных летательных аппарата, один из которых уничтожен в воздухе», - заявили в Минобороны.
В Волгоградской области в четверг перехватили и нейтрализовали украинский беспилотник. Пострадавших и разрушений нет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru