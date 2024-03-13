Росгвардия сообщила об уничтожении 30 диверсантов в Белгородской области

Там уточнили, что в ночь на вторник более 300 военных при поддержке бронетехники попытались перейти границу Украины и Белгородской области. По данным Росгвардии, в результате были уничтожены 30 боевиков и два минометных расчета. О каких-либо потерях со стороны российского ведомства не сообщается.

В пресс-службе лишь отметили эффективность в борьбе с БПЛА современных средств противодействия, которые находятся на вооружении в Росгвардии.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сегодня сообщил, что остекление в девяти квартирах жилого многоквартирного дома в городе повреждено в результате удара украинского беспилотника. Минобороны РФ сообщало о трех сбитых БПЛА в Белгородской области в среду, 13 марта.

