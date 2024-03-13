Мэр Белгорода: Девять окон повреждены после атаки дрона на дом

Как отметил градоначальник, дрон атаковал многоэтажку на Харьковской горе. Пострадавших среди жителей дома нет.

«Пострадало остекление в 9 квартирах. Управы на месте составляют стартовые акты. Всего зафиксированы повреждения 9 окон... Оконные проемы закрывают фанерой, чтобы восстановить тепло в жилых помещениях», — написал Демидов в своем Telegram-канале.

По словам мэра, новые окна планируют установить в течение двух-трех дней.

Кроме того, Демидов рассказал, что из-за атаки треснули стекла в двух окнах в двух образовательных учреждениях. Власти в кратчайшие сроки заменят остекление.

Ранее в Белгородской области после атаки дрона ВСУ была повреждена линия электропередачи, жители сел Круглое и Заломное временно остались без света, напоминает «Свободная пресса».

