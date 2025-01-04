Росавиация расследует инцидент с севшим в аэропорту Шарм-эш-Шейха самолетом

Росавиация расследует инцидент с самолетом A321 «Уральских авиалиний», севшим в аэропорту Шарм-эш-Шейх с отказавшим двигателем, заявили в ведомстве.

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Напомним, пассажирский самолет Airbus A321 совершил экстренную посадку в аэропорту египетского города Шарм-эш-Шейх. По данным министерства гражданской авиации страны, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, попросили вернуться в аэропорт вылета «из-за внезапной технической неисправности». В министерстве уточнили, что неполадки произошли в одном из двигателей.

На борту было семь членов экипажа и 236 пассажиров, они не пострадали. Самолет отстранен от полетов. Авиакомпания направила в Шарм-эш-Шейх резервный борт.

Ранее борт, летевший из Шарм-эш-Шейха в Москву, совершил экстренную посадку в Каире из-за инсульта у пассажира, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство гражданской авиации Египта.
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