Росавиация расследует инцидент с севшим в аэропорту Шарм-эш-Шейха самолетом
Росавиация расследует инцидент с самолетом A321 «Уральских авиалиний», севшим в аэропорту Шарм-эш-Шейх с отказавшим двигателем, заявили в ведомстве.
Напомним, пассажирский самолет Airbus A321 совершил экстренную посадку в аэропорту египетского города Шарм-эш-Шейх. По данным министерства гражданской авиации страны, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, попросили вернуться в аэропорт вылета «из-за внезапной технической неисправности». В министерстве уточнили, что неполадки произошли в одном из двигателей.
На борту было семь членов экипажа и 236 пассажиров, они не пострадали. Самолет отстранен от полетов. Авиакомпания направила в Шарм-эш-Шейх резервный борт.
Ранее борт, летевший из Шарм-эш-Шейха в Москву, совершил экстренную посадку в Каире из-за инсульта у пассажира, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Росавиация расследует инцидент с севшим в аэропорту Шарм-эш-Шейха самолетом
- Около сотни жителей эвакуировали из дома в Воронеже после обнаружения БПЛА
- Восемь человек сгорели в Китае на овощном рынке
- СМИ: Мужчина выстрелил в беременную женщину и попытался покончить с собой
- ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 540 военных и четыре танка
- Фильм «Финист. Первый богатырь» заработал миллиард рублей за три дня в прокате
- Умер актер из сериалов «Солдаты» и «След» Сергей Косач
- Продажи новых легковых автомобилей в России в 2024 году выросли на 47%
- Режим ЧС регионального значения ввели в Севастополе из-за появления пятен мазута
- РФ ответит на вчерашнюю попытку удара ракетами ATACMS по Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru