Росавиация расследует инцидент с севшим в аэропорту Шарм-эш-Шейха самолетом

Напомним, пассажирский самолет Airbus A321 совершил экстренную посадку в аэропорту египетского города Шарм-эш-Шейх. По данным министерства гражданской авиации страны, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, попросили вернуться в аэропорт вылета «из-за внезапной технической неисправности». В министерстве уточнили, что неполадки произошли в одном из двигателей.

На борту было семь членов экипажа и 236 пассажиров, они не пострадали. Самолет отстранен от полетов. Авиакомпания направила в Шарм-эш-Шейх резервный борт.

Ранее борт, летевший из Шарм-эш-Шейха в Москву, совершил экстренную посадку в Каире из-за инсульта у пассажира, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

