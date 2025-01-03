СМИ: В пермском аэропорту самолеты задержали из-за НЛО

Уточняется, что лайнер авиакомпании «Икар», который следовал в Калининград, был задержан в зоне ожидания на 10 минут.

«Рейс «Победы» PBD570 до Санкт-Петербурга задержан на исполнительном старте на 20 минут из-за неопознанной метки, движущейся с юго-запада в сторону аэродрома вылета», — говорится в сообщении.

Отмечается план «Ковёр» не вводился, об инциденте были проинформированы органы ПВО.

Ранее пассажиры подрались в аэропорту Шереметьево из-за задержки рейса Москва — Шарм-эш-Шейх, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».