СМИ: В пермском аэропорту самолеты задержали из-за НЛО

Вылет рейсов авиакомпаний «Победа» и «Икар» были задержаны в аэропорту Перми «Большое Савино». Как сообщает Telegram-канал Aviaincident, это произошло из-за неопознанных движущихся метках на радаре.

СМИ: В аэропортах Москвы ввели план «Ковёр»

Уточняется, что лайнер авиакомпании «Икар», который следовал в Калининград, был задержан в зоне ожидания на 10 минут.

«Рейс «Победы» PBD570 до Санкт-Петербурга задержан на исполнительном старте на 20 минут из-за неопознанной метки, движущейся с юго-запада в сторону аэродрома вылета», — говорится в сообщении.

Отмечается план «Ковёр» не вводился, об инциденте были проинформированы органы ПВО.

Ранее пассажиры подрались в аэропорту Шереметьево из-за задержки рейса Москва — Шарм-эш-Шейх, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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