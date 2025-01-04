Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в египетском Шарм-эш-Шейхе

Пассажирский самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в аэропорту Шарм-эш-Шейха в Египте. Об этом заявили в министерстве гражданской авиации страны.

По данным ведомства, лайнер Airbus A321, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, попросили вернуться в аэропорт вылета «из-за внезапной технической неисправности». В министерстве уточнили, что неполадки произошли в одном из двигателей.

Самолет благополучно сел в аэропорту египетского города, по предварительным данным, никто из 236 пассажиров не пострадал. Власти Египта уведомили о выявлении неисправности и выполнении ремонтных работ.

Ранее борт, летевший из Шарм-эш-Шейха в Москву, совершил экстренную посадку в Каире из-за инсульта у пассажира.

