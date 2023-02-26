Роман Старовойт заявил об обстрелах двух районов Курской области

«Сегодня ВСУ несколько раз обстреляли Курскую область с территории Украины. Прилеты зафиксированы в Кореневском и Глушковском районах», написал он в своем Telegram-канале.



Глава региона отметил, что пострадавших и повреждений в результате налетов нет.

После обстрелов село Алексеевка Глушковского района лишено электроснабжения, аварийные бригады начали срочный ремонт.

Ранее в приграничном селе Попово-Лежачи Курской области было зафиксировано 12 прилетов со стороны ВСУ, рассказал губернатор Старовойт 24 февраля.

