Роман Старовойт заявил об обстрелах двух районов Курской области

Вооруженные силы Украины обстреляли два района Курской области 26 февраля, в воскресенье. Пострадавших нет, сообщает губернатор региона Роман Старовойт.

Глава Курской области заявил, что ВСУ обстреляли окрестности двух сёл

«Сегодня ВСУ несколько раз обстреляли Курскую область с территории Украины. Прилеты зафиксированы в Кореневском и Глушковском районах», написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что пострадавших и повреждений в результате налетов нет.

После обстрелов село Алексеевка Глушковского района лишено электроснабжения, аварийные бригады начали срочный ремонт.

Ранее в приграничном селе Попово-Лежачи Курской области было зафиксировано 12 прилетов со стороны ВСУ, рассказал губернатор Старовойт 24 февраля.

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ФОТО: kursk.ru
ТЕГИ:ВСУОбстрелКурская Область
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