Роман Старовойт заявил об обстрелах двух районов Курской области
Вооруженные силы Украины обстреляли два района Курской области 26 февраля, в воскресенье. Пострадавших нет, сообщает губернатор региона Роман Старовойт.
«Сегодня ВСУ несколько раз обстреляли Курскую область с территории Украины. Прилеты зафиксированы в Кореневском и Глушковском районах», написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что пострадавших и повреждений в результате налетов нет.
После обстрелов село Алексеевка Глушковского района лишено электроснабжения, аварийные бригады начали срочный ремонт.
Ранее в приграничном селе Попово-Лежачи Курской области было зафиксировано 12 прилетов со стороны ВСУ, рассказал губернатор Старовойт 24 февраля.
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