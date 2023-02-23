Глава Курской области заявил, что ВСУ обстреляли окрестности двух сёл

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале заявил, что ВСУ обстреляли окрестности двух приграничных населённых пунктов региона.

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Он уточнил, что речь идёт о сёлах Троицкое и Гордеевка в Кореневском районе. По его словам, никто не пострадал.

«Существенных разрушений нет. В двух гражданских грузовых автомобилях осколками разбиты лобовые стёкла», - добавил Старовойт.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Щебекинском округе, сообщает НСН.

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ФОТО: пресс-службы администрации Курской области
ТЕГИ:СпецоперацияВСУОбстрелКурская Область
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