В Курской области зафиксировано 12 прилетов в приграничном селе
В результате обстрела со стороны Украины зафиксированы существенные последствия 12 прилетов в приграничном селе Попово-Лежачи Глушковского района. Пострадавших нет. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Главное, никто не пострадал. Но последствия 12 прилетов существенные», – отметил он.
По данным главы региона, посечены девять домовладений, сломаны заборы, выбиты стекла, фиксируют частично обрушение и пожар в одном из домов.
«Пожарные оперативно справились с огнём. Выбиты стекла в здании местного сельсовета. Полная картина будет понятна после подомового обхода», – уточнил Роман Старовойт.
Также село осталось без энергоснабжения.Ремонтные бригады уже начали его восстанавливать, заявил глава Курской области.
Ранее зафиксировано пять прилетов в районе села Горналь Суджанского района, в окрестностях деревни Елизаветовка и около подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района, сообщил губернатор Курской области 18 февраля, в субботу. Вечером того же дня подстанция была отремонтирована, электроснабжение жителей возобновили.
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