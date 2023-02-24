В Курской области зафиксировано 12 прилетов в приграничном селе

В результате обстрела со стороны Украины зафиксированы существенные последствия 12 прилетов в приграничном селе Попово-Лежачи Глушковского района. Пострадавших нет. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Глава Курской области заявил об обстреле со стороны ВСУ

«Главное, никто не пострадал. Но последствия 12 прилетов существенные», – отметил он.

По данным главы региона, посечены девять домовладений, сломаны заборы, выбиты стекла, фиксируют частично обрушение и пожар в одном из домов.

«Пожарные оперативно справились с огнём. Выбиты стекла в здании местного сельсовета. Полная картина будет понятна после подомового обхода», – уточнил Роман Старовойт.

Также село осталось без энергоснабжения.Ремонтные бригады уже начали его восстанавливать, заявил глава Курской области.

Ранее зафиксировано пять прилетов в районе села Горналь Суджанского района, в окрестностях деревни Елизаветовка и около подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района, сообщил губернатор Курской области 18 февраля, в субботу. Вечером того же дня подстанция была отремонтирована, электроснабжение жителей возобновили.

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ФОТО: telegram.org/z
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