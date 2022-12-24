Рогозина с ранением доставили в госпиталь в Московской области
Главу группы военных советников «Царские волки» Дмитрия Рогозина доставили в госпиталь в Московской области, сообщил его помощник. В медучреждении его прооперируют, чтобы извлечь осколок.
«Дмитрий Рогозин и ещё двое раненых при обстреле в Донецке военных советников прибыли в госпитали, расположенные в московском регионе. Через несколько дней Дмитрию Олеговичу будет проведена операция по извлечению застрявшего возле позвоночника осколка», — цитирует RT слова помощника военного советника.
Ещё двое пострадавших военных советников в тяжёлом состоянии находятся в Донецке, третий перевезён в госпиталь Ростова-на-Дону, передает РИА Новости.
После обстрела гостиницы в Донецке ранены премьер ДНР Виталий Хоценко и Дмитрий Рогозин.
Ранее бывший руководитель «Роскосмоса», глава группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин отметил, что ВСУ стараются совершать крупные теракты в знаковые даты. Соответствующая запись опубликована на странице Рогозина во «ВКонтакте».
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