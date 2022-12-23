СМИ: Рогозина не могут отправить в Москву из ростовского госпиталя из-за непогоды
Руководителя группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрия Рогозина не получилось отправить в Москву из Ростова-на-Дону из-за непогоды. Об этом сообщил Telegram-канал Don Mash.
Отмечается, что состояние раненого Рогозина оценивается как тяжелое. Однако, согласно данным, бывший глава «Роскосмоса» находится в сознании, а также может ходить и разговаривать. Подчеркивается, что самолет с Рогозиным должен был вылететь утром 23 декабря.
Ранее Рогозин и еще двое пострадавших после украинского обстрела были доставлены из Донецка в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+7 409 / сут.
Умерли
393 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+8 275 / сут.
- Офицер ДНР Ситх заявил, что ЗРК Patriot не повлияют на ход спецоперации
- В Евросовете предложили приостановить членство России в Совбезе ООН
- Мишустин: Выплаты Героям России и Героям Труда будут начисляться без подачи заявлений
- СМИ: Вашингтон отказал Зеленскому в танках, истребителях и ракетах
- Несколько человек получили огнестрельные ранения в Париже
- СМИ: Рогозина не могут отправить в Москву из ростовского госпиталя из-за непогоды
- В Twitter раскритиковали намек Бербок о новых поставках вооружения Украине
- Российского контрактника лишили свободы за уклонение от мобилизации
- Путин проведет совещание по обеспечению потребностей спецоперации
- Захарова: в Москве учли концепцию НАТО при подготовке своей концепции внешней политики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru