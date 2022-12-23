СМИ: Рогозина не могут отправить в Москву из ростовского госпиталя из-за непогоды

Отмечается, что состояние раненого Рогозина оценивается как тяжелое. Однако, согласно данным, бывший глава «Роскосмоса» находится в сознании, а также может ходить и разговаривать. Подчеркивается, что самолет с Рогозиным должен был вылететь утром 23 декабря.

Ранее Рогозин и еще двое пострадавших после украинского обстрела были доставлены из Донецка в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

